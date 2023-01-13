Эрдоган готовит новые переговоры с Украиной и РФ

«Мы хотим приложить усилия, чтобы открыть гуманитарный коридор. Я сделал предложение нашему президенту. Он приветствовал это. Они приступили к необходимой работе под руководством нашего президента», – сказал Малкоч.

Накануне стало известно, что Турция предложила открыть гуманитарный коридор, через который будут транспортировать на лечение раненых в результате боевых действий.

Также сообщалось, что 5 января Эрдоган и Зеленский провели переговоры. Среди прочего стороны обсудили посредничество Анкары в вопросе мира между РФ и Украиной.

До этого Эрдоган переговорил с Путиным, указав ему, что мирные усилия необходимо поддержать односторонним прекращением огня.