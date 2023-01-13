ЛНОБТ убрал из репертуара сезона произведения русских композиторов

Полнометражный спектакль «Процесс» хореографа Мартинаса Римейкиса зрители впервые увидели в 2017 году. Вскоре постановка была удостоена двух «Золотых сценических крестов», которые получили М. Римейкис и композитор Миндаугас Урбайтис, подготовившие музыкальную композицию балета. М. Яцовскис создал сценографию к балету по известному роману Франца Кафки «Процесс», костюмы — Юргита Янкуте. Коллективная работа литовского творческого коллектива также получила международную оценку: балет «Процесс» был приглашен на гастроли в Польшу и Чехию, а в 2019 г. именно он стал первым спектаклем литовских театров, видеозапись которого принял в свою программу всемирно известный французский телеканал «Меццо».

«Мы приносим свои извинения зрителям, которые заранее купили билеты на один балетный спектакль и увидят другой, когда придут. Однако ЛНОБТ решил последовать рекомендации Министерства культуры и временно, до окончания боевых действий в Украине, воздержаться от публичных презентаций произведений российских авторов, поскольку культура в России слишком тесно связана с агрессивной политикой этой страны. Об этом просил и министр культуры Украины Александр Ткаченко, обращаясь к мировому культурному сообществу. Мы надеемся, что зрители ЛНОБТ поймут геополитическую ситуацию и поддержат наше решение, тем более, что вместо отвергнутых произведений мы покажем балеты, которые очень нравятся публике», — говорит Юргита Скиотите-Норвайшене, руководитель отдела художественной деятельности ЛНОБТ.

В сообщении ЛНОБТ отмечено, что имеющиеся билеты действительны. Зрителям предоставляется возможность обменять билеты на подарочный купон соответствующего номинала, или сдать билеты. Для обмена или возврата билетов, необходимо связаться по электронной почте info@opera.lt.