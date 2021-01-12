Эрдоган предложил принять Турцию в ЕС вместо Британии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил включить свою страну в ЕС вместо Великобритании. Таким образом, по мнению главы государства, будет устранена неопределенность, сообщает агентство Anadolu в своем Telegram-канале.

«Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство», — заявил Эрдоган в ходе выступления перед послами стран ЕС.

Президент добавил, что принятие Турции в Евросоюз на правах полноправного члена было бы «онтологическим выбором для Союза».