default image
Самую большую в мире выставку смартфонов отменили из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса может быть введена проверка и на дорогах

Подробнее...
default image
В Клайпеду идёт новый груз газа от "Новатэка"

Подробнее...
default image
Л.Савицкас: не берусь оценивать решение президента

Подробнее...
default image
Эстонская разведка: странам Балтии грозит военная интервенция России

Подробнее...
default image
Швейцария начала расследование информации о перехвате ЦРУ секретных переписок 120 стран

Подробнее...
default image
Maxima и Biovela грозят штрафы за зараженное сальмонеллой мясо

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: Литва готова предоставить гуманитарную помощь Китаю

Подробнее...
default image
Эрдоган пригрозил ударами по Сирии "где угодно"

Подробнее...
default image
Поставщикам все сложнее приобрести медицинские маски

Подробнее...
default image
В ЕС согласовали продление на год оружейного эмбарго в отношении Беларуси

Подробнее...
default image
Г.Пангонис: ответственность ложится на всех руководителей Grigeo Klaipeda

Подробнее...
default image
Власти Японии эвакуируют с лайнера Diamond Princess пожилых людей в возрасте от 80 лет

Подробнее...
default image
А.Вярига: коронавирус может добраться и до Литвы

Подробнее...
default image
Столтенберг: НАТО намерена избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией

Подробнее...
default image
Повышены выплаты учителям литовского языка в Беларуси, Польше и Калининграде

Подробнее...
default image
Украина и Евросоюз обновят соглашение о зоне свободной торговли

Подробнее...
default image
Накануне Дня восстановления государства на вильнюсской телебашне вывесят огромный флаг

Подробнее...
default image
Прокуроры предъявили подозрения президенту Grigeo Г. Пангонису

Подробнее...
default image
Вторая по величине авиакомпания Италии прекратила деятельность

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Эрдоган пригрозил ударами по Сирии «где угодно»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Сирии в случае новых атак на турецкие силы нарушить достигнутые с РФ сочинские договоренности по Идлибу. Об этом сообщает Интерфакс.

Эрдоган отметил, что в данном случае Анкара начнет наносить полномасштабные удары по сирийским войскам везде, где это возможно. «Мы будем стрелять везде, не будучи связанными границами Идлибского и Сочинского меморандумов, если нашей армии будет нанесен ущерб», — сказал он.

Турецкий телеканал TRT, в свою очередь, цитирует слова Эрдогана о том, что в Идлибе власти Сирии, поддерживаемые Россией и Ираном, «постоянно подвергают атакам мирных жителей и проливают кровь».

«Турция более не будет мириться с любым нарушением перемирия в Идлибе… Я хочу еще раз подчеркнуть, что большинство нападений, осуществляемых режимом и Россией в Идлибе, нацелено на мирное население. Их задача заключается в том, чтобы полностью освободить эту территорию», — заявил Эрдоган.

реклама

С его точки зрения, отныне «атакующая населенные пункты в Идлибе авиация уже не сможет свободно действовать, как это было раньше».

Также Эрдоган заявил, что Турция намерена заставить сирийские войска выйти за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе до конца февраля.

Отметим, в результате обстрелов в Сирии погибли 14 турецких военных.

korrespondent.net

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600