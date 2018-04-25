Эрдоган пригрозил ударами по Сирии «где угодно»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Сирии в случае новых атак на турецкие силы нарушить достигнутые с РФ сочинские договоренности по Идлибу. Об этом сообщает Интерфакс.
Эрдоган отметил, что в данном случае Анкара начнет наносить полномасштабные удары по сирийским войскам везде, где это возможно. «Мы будем стрелять везде, не будучи связанными границами Идлибского и Сочинского меморандумов, если нашей армии будет нанесен ущерб», — сказал он.
Турецкий телеканал TRT, в свою очередь, цитирует слова Эрдогана о том, что в Идлибе власти Сирии, поддерживаемые Россией и Ираном, «постоянно подвергают атакам мирных жителей и проливают кровь».
«Турция более не будет мириться с любым нарушением перемирия в Идлибе… Я хочу еще раз подчеркнуть, что большинство нападений, осуществляемых режимом и Россией в Идлибе, нацелено на мирное население. Их задача заключается в том, чтобы полностью освободить эту территорию», — заявил Эрдоган.
С его точки зрения, отныне «атакующая населенные пункты в Идлибе авиация уже не сможет свободно действовать, как это было раньше».
Также Эрдоган заявил, что Турция намерена заставить сирийские войска выйти за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе до конца февраля.
Отметим, в результате обстрелов в Сирии погибли 14 турецких военных.korrespondent.net
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