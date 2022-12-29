TOP,Сегодня в мире

Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира

Фото из открытых источников

Кандидатура президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выдвинута на Нобелевскую премию мира. Об этом сказал спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп в среду, 28 декабря.

«Мною выдвинута кандидатура президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия в деле установления мира между Россией и Украиной. Есть мое обращение. Будут также обращения от других государства», – сказал он журналистам.

реклама

Напомним, Эрдоган регулярно проводит переговоры с президентами Украины и РФ. В последний раз они состоялись 11 декабря.

По мнению Эрдогана, всем будут выгодны переговоры Украины и России.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *