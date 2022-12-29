Германия возглавит группировку повышенного реагирования НАТО

«В воскресенье (1 января 2023 года) Германия примет командование военным подразделением НАТО наиболее высокой готовности, переведя тыс. своих военных в режим готовности к развертыванию в течение нескольких дней», — говорится в сообщении.

Штаб-квартира НАТО напомнила, что группировка повышенной готовности была создана в составе Сил быстрого реагирования НАТО в 2014 году в ответ на воссоединение Крыма с Россией и начало боевых действий на востоке Украины. В ответ на российскую военную операцию на Украине НАТО «в феврале 2022 года развернула отдельные подразделения группы повышенной готовности в Румынии».

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску отметила, что этот шаг НАТО означает намерение альянса «защищать каждый дюйм своей территории».

Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО формируется на ротационной основе из специально выделенных для этой цели на один год подразделений государств альянса. В 2023 году основу этих сил составит 37-я германская танково-гренадерская бригада. Помимо Германии, своих военных в состав этой группировки выделяют восемь государств альянса: Бельгия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Словения и Чехия.