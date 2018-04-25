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ЕС добивается права применять санкции к Британии при нарушении условий торговли

ЕС хочет получить право применять санкции к Великобритании в том случае, если британские компании будут нарушать условия будущего торгового соглашения между сторонами, сообщает ТАСС.

Об этом сообщила в пятницу на своем сайте британская газета Financial Times со ссылкой на документы, подготовленные по итогам консультаций европейских дипломатов.

По данным издания, европейские правительства хотят, чтобы у Брюсселя была возможность отвечать гибкими временными мерами на какие-либо нарушения со стороны Соединенного Королевства. Соглашение об условиях будущего партнерства Великобритании и ЕС, в том числе об условиях торговли, должно быть заключено до конца 2020 года, в течение которого будут действовать переходный период после Brexit и старые торговые правила. Как пишет газета, Брюссель будет настаивать на том, что королевство даже после выхода из состава Евросоюза должно будет следовать нормативам трудового и экологического законодательства ЕС в обмен на доступ к единому рынку. При этом в руководстве Великобритании настаивают на том, что Лондон перестанет ориентироваться на Брюссель в этой и других сферах и будет устанавливать собственные законы.

Великобритания должна была покинуть сообщество 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, так как британские депутаты не могли договориться об условиях выхода из ЕС. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось премьер-министру Борису Джонсону, партия которого получила значительное преимущество перед оппозицией после досрочных парламентских выборов, состоявшихся в декабре.

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После 31 января, когда Brexit уже будет осуществлен, начнется переходный период, во время которого отношения европейского сообщества и Великобритании не претерпят практически никаких изменений. Данный этап должен завершиться 31 декабря, и за это время Лондон намерен договориться с Брюсселем о новом торговом соглашении. Несмотря на то, что эксперты и представители ЕС отмечают, что это очень короткий срок для проведения переговоров, Лондон не намерен продлевать срок действия переходного периода.


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