ЕС достиг важной цели по COVID-вакцинации – глава Еврокомиссии

Власти Евросоюза достигли своей цели – вакцинировали от коронавируса COVID-19 70% взрослого населения хотя бы одной дозой к концу июля. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник, 27 июля.

«ЕС сдержал свое обещание и выполнил его. Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения в Евросоюзе по крайней мере одной дозой вакцины в июле. Сегодня мы достигли этой цели», – сказала она.

Более того, по ее словам, 57% взрослого населения Евросоюза уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

«Эти цифры ставят Европу в число мировых лидеров. Процесс наверстывания упущенного был очень успешным, но нам нужно продолжать прилагать усилия», – фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что «дельта-штамм очень опасен».

«Поэтому я призываю всех, у кого есть возможность, пройти вакцинацию. Для собственного здоровья и для защиты других. ЕС продолжит предоставлять достаточные объемы вакцины», – резюмировала она.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что страны ЕС уже получили достаточное количество доз вакцин, чтобы полностью привить не менее 70% взрослого населения до конца июля. Параллельно со взрослыми в Евросоюзе начали иммунизацию детей и подростков.