ЕС готов к остановке поставок газа РФ зимой — СМИ

Согласно основному сценарию, предусматривающему, что погодные условия соответствуют среднему показателю за последние 10 лет, и отсутствие потоков российского газа, ожидается, что Европа импортирует 40 млн тонн СПГ этой зимой и чуть больше следующим летом для пополнения запасов. Это означает, что зимой у ЕС будет достаточно топлива для производства электроэнергии, чтобы компенсировать поставки из России.

Отмечается, что после выкупа СПГ по Европе, на мировом спотовом рынке останется 12 млн тонн для Азии на зимний период при необходимом объеме 8 млн тонн.

Согласно отчету, больше российского СПГ будет поступать в Китай, спрос на который зимой, как ожидается, упадет на 16% по сравнению с прошлым годом. Потребление в Японии упадет на 8%, поскольку страна включает угольные электростанции. Спрос в Южной Корее может возрасти на 10% в годовом исчислении из-за текущего накопления запасов.

Риски поставки достаточного объема СПГ предусматривают задержки с перезапуском Freeport LNG в США и проблемы с поставками в Египте и Нигерии.

Как известно, в этом году доля российского газа в импорте Евросоюза снизилась с 40% до 9%.

Запасы газа в Европе

В то же время Европа продолжает закачку в подземные хранилища. В конце августа средний уровень запасов газа в ПХГ региона достиг минимального целевого уровня в 80%. После этого было заметно некоторое сокращение темпов закачки.

В среднем сейчас резервы выросли до 87,73%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (25 сентября) составил 0,31 процентного пункта.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Бельгии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

Отстающие — Австрия, Болгария, Венгрия и Латвия. Австрия демонстрирует четкий тренд на достижение целевого уровня запасов примерно к 1 октября, Болгария и Венгрия также активизировали закачку, но могут опоздать к заветной черте на несколько дней.

Запасы газа в Инчукалнском ПХГ в Латвии — самые низкие в ЕС — около 53%. Закачка осуществляется в 2 раза медленнее, чем в среднем по Европе. Между тем это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран — трех государств Прибалтики и Финляндии.