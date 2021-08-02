ЕС грозит Лукашенко санкциями из-за мигрантов

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Евросоюз потребовал, чтобы формальный глава Беларуси Александр Лукашенко перестал шантажировать мигрантами Литву, иначе ЕС введет санкции. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Инструментализация мигрантов и беженцев совершенно недопустима. Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы», — сказал Боррель.

ЕС осуждает использование белорусским режимом нелегальных мигрантов в политических целях и готов ввести санкции против тех, кто «занимается контрабандой мигрантов, нарушая права человека, или кто как-либо иначе причастен к торговле людьми».

Накануне сообщалось, что Литва просит созвать внеочередное заседание Совета ЕС из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Напомним, что ранее Литва задержала рекордное количество нелегалов на границе с Беларусью. Все задержанные мигранты представились гражданами Ирака или имели документы граждан этой страны.