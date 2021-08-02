Пожары в Турции: террористы взяли ответственность

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Ответственность за начало масштабных лесных пожаров в Турции взяла на себя дочерняя группа террористической организации Рабочая партия Курдистана Дети огня. Об этом сообщает EHA News в Twitter в воскресенье, 1 августа.

Aljazeera пишет, что в результате пожаров погибли уже восемь человек — семь человек в Анталии, еще один — в Мармарисе, заявил министр здравоохранения Фахреттин Кодж.

Ранее сегодня в Турции локализовали более 100 лесных пожаров. Три очага продолжающихся лесных пожаров расположены в Мугле, еще два — в Анталье.

В турецкой провинции Анталья число погибших при лесных пожарах возросло до семи, сообщает RT со ссылкой на главу Минздрава республики Фахреттин Коджа. «В результате пожаров в Манавгате у нас всего семь погибших», написал Коджа в Twitter. Он добавил, что из 507 человек, пострадавших от пожара, 497 выписаны.