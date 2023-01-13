ЕС начнет делать запасы дефицитных лекарств — СМИ

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Европейская комиссия занимается вопросом создания запаса определенных лекарственных препаратов и гарантий поставки таких лекарств, чтобы справиться с проблемой дефицита. Брюссель также планирует сократить зависимость от поставок лекарств из Китая и нарастить производство этой продукции внутри ЕС. Об этом сообщает Financial Times.

СМИ отметчает, что с ростом заболеваемости в условиях зимы практически во всех странах-членах ЕС и Великобритании возникла нехватка ряда основных лекарственных препаратов, включая парацетамол, антибиотики и средства для ингаляций.