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ЕС начнет делать запасы дефицитных лекарств — СМИ

Фото pixabay.com

Европейская комиссия занимается вопросом создания запаса определенных лекарственных препаратов и гарантий поставки таких лекарств, чтобы справиться с проблемой дефицита. Брюссель также планирует сократить зависимость от поставок лекарств из Китая и нарастить производство этой продукции внутри ЕС. Об этом сообщает Financial Times.

СМИ отметчает, что с ростом заболеваемости в условиях зимы практически во всех странах-членах ЕС и Великобритании возникла нехватка ряда основных лекарственных препаратов, включая парацетамол, антибиотики и средства для ингаляций.

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По информации издания, под давлением европейских правительств Еврокомиссия пообещала вмешаться и разработать «системную промышленную политику», которая обеспечит «стратегическую автономность» в вопросе наличия базовых препаратов.

Дефицит лекарств — это не какой-то временный сбой, а «системная проблема со множеством уязвимостей», считает Еврокомиссия. 

Там также отмечают, что в числе таких уязвимых мест — зависимость от поставок лекарств из других стран, включая Китай, а также регулирование и продажа лекарств.

Еврокомиссия планирует разработать законопроект, который «обеспечит доступ к лекарствам для всех нуждающихся в них пациентов и предотвратит нарушение поставок на рынок».

korrespondent.net

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