ЕС намерен инвестировать 1 миллиард евро в производство вакцин в Африке

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Европейский союз намерен развивать производство вакцин от коронавируса на Африканском континенте. Как сообщила в пятницу в ходе Глобального саммита по здравоохранению глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, инвестиции достигнут 1 миллиарда евро, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС.

«Африканские страны сейчас вынуждены импортировать вакцины, мы намерены развивать национальные центры производства в разных странах, где будут работать европейские специалисты. Это предполагает инвестиции в размере 1 миллиарда евро», — сказала фон дер Ляйен.