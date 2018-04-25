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ЕС намерен обязать шоферов фур возвращаться каждые восемь недель

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TOP,Новости,Транспорт

ЕС намерен обязать шоферов фур возвращаться каждые восемь недель

Фото BFL/Рядаса Вилимаса

Евросоюз (ЕС) собирается обязать автоперевозчиков составлять такие графики, чтобы шоферы фур возвращались домой как минимум каждые восемь недель.

Такое положение предусмотрено в согласованном в четверг утром предварительном соглашении Европарламента (ЕП) и представляющей государства-члены Финляндией, сообщили BNS источники в Брюсселе.

Это соглашение не является окончательным, его еще должны утвердить государства-члены.

Европарламентарии ранее предлагали обязать предприятия возвращать водителей домой каждые четыре недели.

Литва и другие страны Центральной и Восточной Европы критиковали такие предложения, аргументируя тем, что это увеличит загрязнение окружающей среды и будет мешать борьбе с изменениями климата.

Литовские предприниматели и представители правительства говорят, что ужесточением правил для перевозчиков западноевропейцы добиваются их вытеснения с рынка.

Западноевропейцы утверждают, что ужесточение правил призвано предотвращать злоупотребления и улучшить ситуацию работников.

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