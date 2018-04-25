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ЕС не откроет границы с Сербией и Черногорией из-за коронавируса еще как минимум 2 недели

Фото pixabay.com

Совет ЕС сократил список не входящих в сообщество государств, с которыми страны Евросоюза могут открыть границы, с 14 до 12, исключив из него Сербию и Черногорию. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Совета ЕС, сообщает ТАСС.

«С 16 июля странам-членам рекомендовано последовательно отменять ограничения на краткосрочные необязательные поездки для резидентов следующих государств: Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии, Уругвая», — отмечается в заявлении.

В перечень также условно включена 13-я страна — Китай, открытие границ с которой станет возможным только после того, как Пекин согласится открыть свои границы для жителей ЕС.

Таким образом, из первой редакции списка безопасных государств изъяты Сербия и Черногория.

В документе подчеркивается, что следующее обновление перечня произойдет через две недели.

Как сообщил источник ТАСС, договоренность об исключении Сербии и Черногории из этого списка была достигнута между странами ЕС еще 14 июля. Однако публикация документа задержалась на двое суток из-за обсуждения предложений о внесении в перечень еще трех государств, в частности Израиля, которые в конечном счете были отвергнуты.

Вопрос пограничной политики входит в компетенцию правительств стран ЕС, а не Брюсселя, поэтому документ является компромиссом между позициями всех членов сообщества и носит исключительно рекомендательный характер. Они могут по своему усмотрению с 1 июля открыть или оставить на замке границы с любыми государствами из белого списка, но не должны открывать их для не включенных в него стран. В настоящий момент правила въезда в государства ЕС сильно различаются. Например, Бельгия пока не открыла границы ни с одной из стран, не входящих в сообщество.

Открытие внутренних границ в ЕС началось 15 июня.

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