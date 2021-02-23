ЕС необходима общая стратегия защиты компаний от санкций США

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Европа должна выработать единую стратегию противодействия экстерриториальным санкциям США, если Берлин не сможет отговорить Вашингтон от введения ограничительных мер против участников «Северного потока — 2». Об этом заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, сообщает ТАСС.

«Ожидаю, что германское правительство отговорит США от санкционного курса. Если этого не получится, то совместно с партнерами по ЕС нам надо подумать, как действовать против этих санкций. Евросоюз срочно нуждается в эффективной стратегии», — сказал депутат от Левой партии.