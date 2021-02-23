Украина подала в ЕСПЧ очередной иск против России

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Власти Украины подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) очередной иск против России. В опубликованном во вторник заявлении страсбургского суда указывается, что Киев обвинил Москву в «политических убийствах оппонентов», однако конкретных обвинений в заявлении не содержится, передает ТАСС.

Иск был подан 19 февраля. Это уже девятое обращение, поступившее в ЕСПЧ со стороны Украины в отношении России. Иск зарегистрирован под номером 10691/21.