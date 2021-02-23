Жители Вильнюса не пользуются бесплатной услугой вывоза крупного мусора

Он напоминает, что запрещается выбрасывать или оставлять ненужную мебель, бытовую технику и сантехнику, строительно-ремонтные остатки и другие крупногабаритные отходы в контейнерах для смешанных бытовых отходов, вторичного сырья или других, не предназначенных для таких отходов. Такие отходы владелец должен доставить в специальные пункты сбора или заказать вывоз.

Недобросовестные жители штрафуются и сталкиваются с недовольством соседей, поскольку все жители должны платить за их вывоз. Расчет годовой платы за вывоз смешанных бытовых отходов включает и расходы на вывоз крупногабаритных отходов с общественных контейнерных площадок и распределяется на всех пользователей этих контейнеров.

VASA отмечает, что предоставление индивидуальной услуги по вывозу крупных отходов во время карантина необходимо для обеспечения безопасности здоровья как поставщиков услуг, так и жителей. «Сборщики мусора, которые приехали по заказу, не заходят в жилые и другие помещения. Жители должны доставить мусор в автомобиль в согласованное время. Напоминаем, что после заказа услуги вывоза такие отходы нельзя складывать во дворах или возле мусорных контейнеров », — говорит Р. Амбрашка.

Жители Вильнюса могут заказать индивидуальную услугу вывоза крупногабаритных отходов на сайте самообслуживания VASA или сами доставить на площадки Центра управления отходами Вильнюсского округа (вес, количество и условия вывоза мусора указаны на веб-сайте). Используйте предварительную регистрацию).

Жители Вильнюса могут сообщить о несанкционированном выбросе крупного мусора в бытовые контейнеры на сайте VASA, по электронной почте pranesk@sivasa.lt или моб. 8 650 0 4 947.

Оставлять крупные отходы в контейнерах для смешанных и сортированных отходов запрещено правилами обращения с мусором, утвержденными Вильнюсским городским советом. Нарушение влечет за собой штраф от 30 до 140 евро. В случае повторного нарушения штраф может составить до 600 евро (подробнее — на сайте VASA).

Крупногабаритные отходы — это отходы строительства и ремонта, текстильные отходы: старая мебель (стулья, кровати, шкафы, столы, комоды и т. д.), бытовая техника, окна, двери, велосипеды, ковры, матрасы, тележки, автомобильные кресла и прочие крупные бытовые отходы; отходы строительства и сноса: бетон, кирпич, минеральная вата, каменная и стекловата, гипсовые изоляционные строительные материалы, рубероид, пластик, стекло, строительная бумага, затвердевшие краски, лаки, окрашенные, лакированные поверхности, плитка и керамика, шифер, отходы асбеста, пенополистирол, газосиликат, бетон, керамзит, силикатные и бетонные блоки, линолеум, напольные покрытия, строительная древесина, бытовая сантехника (ванны, раковины, унитазы и др.), канализационные и водопроводные трубы и прочие принадлежности.

Подробную информацию о вывозе крупногабаритного мусора можно найти на сайте VASA.

Подготовлено ЛК по сообщению vilnius.lt