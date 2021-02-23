Жители Вильнюса не пользуются бесплатной услугой вывоза крупного мусора

С начала этого года муниципальное предприятие VASA обновило индивидуально предоставляемую услугу вывоза крупногабаритного мусора.
Жители Вильнюса (плательщики сбора) могут бесплатно заказать услугу на сайте самообслуживания VASA. Однако, по данным компании, в январе этой услугой воспользовались только 40 домохозяйств. По индивидуальным заказам населения отгружено 6 тонн крупногабаритных отходов.
В январе инспекторы VASA зафиксировали в городе 556 незаконных свалок таких отходов возле контейнеров со смешанными отходами. Вес вывезенных отходов составил около 110 тонн, стоимость вывоза — около 18 350 евро. 2020 г. VASA выявила в общей сложности 9730 незаконных крупных свалок, весом около 1908 тонн (около 159 тонн в месяц), а стоимость вывоза этих отходов составила около 374 890 евро. В прошлом году услугами индивидуальной утилизации крупногабаритных отходов воспользовались 1390 домохозяйств, было вывезено около 215 тонн отходов.
«Мы видим, что многие до сих пор не пользуется услугой вывоза крупногабаритного мусора по индивидуальным заказам. Владелец домохозяйства, который платит сбор за вывоз бытовых смешанных отходов, может пользоваться этой услугой один раз в два года. Можно сдать 8 предметов общим весом до 200 кг — без дополнительной оплаты. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем, кто еще не знаком с этой услугой, посетить наш веб-сайт самообслуживания и оформить заказ на вывоз крупногабаритных отходов, но не оставлять их в контейнерах общего пользования », — говорит Ромуальдас Амбрашка, представитель VASA .
Он напоминает, что запрещается выбрасывать или оставлять ненужную мебель, бытовую технику и сантехнику, строительно-ремонтные остатки и другие крупногабаритные отходы в контейнерах для смешанных бытовых отходов, вторичного сырья или других, не предназначенных для таких отходов. Такие отходы владелец должен доставить в специальные пункты сбора или заказать вывоз.
Недобросовестные жители штрафуются и сталкиваются с недовольством соседей, поскольку все жители должны платить за их вывоз. Расчет годовой платы за вывоз смешанных бытовых отходов включает и расходы на вывоз крупногабаритных отходов с общественных контейнерных площадок и распределяется на всех пользователей этих контейнеров.
VASA отмечает, что предоставление индивидуальной услуги по вывозу крупных отходов во время карантина необходимо для обеспечения безопасности здоровья как поставщиков услуг, так и жителей. «Сборщики мусора, которые приехали по заказу, не заходят в жилые и другие помещения. Жители должны доставить мусор в автомобиль в согласованное время. Напоминаем, что после заказа услуги вывоза такие отходы нельзя складывать во дворах или возле мусорных контейнеров », — говорит Р. Амбрашка.
Жители Вильнюса могут заказать индивидуальную услугу вывоза крупногабаритных отходов на сайте самообслуживания VASA или сами доставить на площадки Центра управления отходами Вильнюсского округа (вес, количество и условия вывоза мусора указаны на веб-сайте). Используйте предварительную регистрацию).
Жители Вильнюса могут сообщить о несанкционированном выбросе крупного мусора в бытовые контейнеры на сайте VASA, по электронной почте pranesk@sivasa.lt или моб. 8 650 0 4 947.
Оставлять крупные отходы в контейнерах для смешанных и сортированных отходов запрещено правилами обращения с мусором, утвержденными Вильнюсским городским советом. Нарушение влечет за собой штраф от 30 до 140 евро. В случае повторного нарушения штраф может составить до 600 евро (подробнее — на сайте VASA).
Крупногабаритные отходы — это отходы строительства и ремонта, текстильные отходы: старая мебель (стулья, кровати, шкафы, столы, комоды и т. д.), бытовая техника, окна, двери, велосипеды, ковры, матрасы, тележки, автомобильные кресла и прочие крупные бытовые отходы; отходы строительства и сноса: бетон, кирпич, минеральная вата, каменная и стекловата, гипсовые изоляционные строительные материалы, рубероид, пластик, стекло, строительная бумага, затвердевшие краски, лаки, окрашенные, лакированные поверхности, плитка и керамика, шифер, отходы асбеста, пенополистирол, газосиликат, бетон, керамзит, силикатные и бетонные блоки, линолеум, напольные покрытия, строительная древесина, бытовая сантехника (ванны, раковины, унитазы и др.), канализационные и водопроводные трубы и прочие принадлежности.
Подробную информацию о вывозе крупногабаритного мусора можно найти на сайте VASA.
Подготовлено ЛК по сообщению vilnius.lt