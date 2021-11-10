ЕС обсудит финансирование строительства инфраструктуры для защиты границ с Беларусью

Евросоюз рассмотрит возможность финансирования строительства инфраструктуры для защиты границ Польши и государств Прибалтики. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, выступая в среду в Варшаве на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, сообщает ТАСС.

«Мы в ЕС намерены обсудить возможности финансирования строительства физической инфраструктуры для защиты границ не только Польши, но и государств Балтии, которые являются внешними границами Евросоюза. Мы находимся в исключительной ситуации», — сказал Мишель. Ранее главы Евросовета и Еврокомиссии неоднократно заявляли, что финансирование строительства «заборов и барьеров» противоречит ценностям ЕС.

ЕС использует все инструменты, включая дипломатические, чтобы преодолеть миграционный кризис на границе Польши, заявил глава Евросовета.

ЕС готов принять эффективные, оперативные и конкретные меры против стран, отправляющих мигрантов в Белоруссию, сообщил Мишель.