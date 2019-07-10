ЕС оштрафует Бельгию за медленный интернет

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Европейский суд обязал Бельгию к выплате ежедневного штрафа из-за невыполнения европейской директивы о развертывании быстрого интернета в Брюссельском столичном регионе. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает Европейская правда.

Каждый день отсутствия необходимой инфраструктуры обойдется стране в 5 тысяч евро. Бельгия обязана была создать необходимые условия согласно директиве 2014 года Европейского парламента и Совета ЕС. Директиву направлена ​​на содействие и стимулирование развертывания высокоскоростных сетей электронной связи и устанавливает минимальные требования, касающиеся строительных работ и физической инфраструктуры.

Государства-члены должны были внедрить директиву в свое национальное законодательство не позднее 1 января 2016 года. За неспособность Брюсселя сделать это Европейская комиссия подала в суд на Бельгию два года назад.

Изначально, Еврокомиссия хотела взимать из Бельгии суточный штраф в размере 54 639 евро, но впоследствии сократила свое требование. Своим решением суд постановил, что Бельгия не выполнила обязательства по директиве.

«Суд, оценив серьезность и продолжительность нарушения, обязывает Бельгию выплатить комиссии, начиная с даты вынесения решения и пока это государство-член не прекратит нарушения, ежедневный штраф в размере 5000 евро», — сказано в решении.

korrespondent.net