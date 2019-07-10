С. Сквярнялис: будем претендовать на солидный портфель в Еврокомиссии

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Литва хотела бы претендовать на солидный портфель в Еврокомиссии (ЕК), заявил премьер Саулюс Сквярнялис. По его словам, страна могла бы получить пост комиссара, связанного с безопасностью или с экономической позицией.

«Я считаю, что это могло бы быть связано с безопасностью, охраной внешних границ, возможно с вопросами миграции. Конечно, все претендуют, и у нас будет возможность претендовать на экономический портфель», – заявил премьер журналистам во вторник.

По его словам, более конкретно можно будет говорить после 16 июля, если в Европарламенте будет утверждена президентом ЕК, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

«На следующий день мы возьмемся за активные действия, потребуются также непосредственные беседы и визиты, чтобы мы могли претендовать на солидный портфель», – сказал С. Сквярнялис.

«Мы понимаем, что идут переговоры, и большинство стран, судя по информации, которой я располагаю, из возможно номинированных кандидатов все претендуют на эти основные портфели, поэтому нужно иметь такого кандидата, который бы мог, по сути, получить этот серьезный портфель», – пояснил С. Сквярнялис.

В данный момент в ЕК Литву представляет Витянис Повилас Андрюкайтис, получивший портфель комиссара, ответственного за вопросы здравоохранения и безопасность пищевых продуктов.

BNS