ЕС отложил переговоры о вступлении двух стран

Совет Европейского Союза пока не одобрил начало переговоров о членстве в объединении Северной Македонии и Албании. Такое решение министры стран ЕС приняли на заседании в Люксембурге во вторник, 18 июня, передает DW.

«В свете нехватки времени и важности вопроса Совет ЕС вернется к нему с целью принять четкое и по сути решение как можно раньше и не позднее октября 2019», — говорится в решении по обеим странам, принятом министрами.

Ранее, учитывая прогресс в выполнении Северной Македонией и Албанией условий для начала переговоров о членстве, Еврокомиссия рекомендовала начать эти переговоры. Впрочем, Франция, Нидерланды и Дания занимают скептическую позицию относительно открытия любых новых переговоров о расширении ЕС.

Кроме того, правительство Германии может дать свое согласие на начало переговоров только с согласия Бундестага, а парламент ФРГ этот вопрос не успел рассмотреть. Для запуска переговоров о вступлении необходимо согласие всех 28 государств-членов ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан не утаил своего разочарования, отметив, что, отказываясь начинать переговоры, ЕС рискует потерять рычаги влияния для проведения реформ в этих странах.

Ранее стало известно, что странам Западных Балкан подтвердили перспективы вступления в ЕС. Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Албанию и Косово ждут в Евросоюзе, но сроки вступления не уточняют.

korrespondent.net

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