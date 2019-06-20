Трамп рассказал о планах выслать из США миллионы мигрантов

Фото azertag.az

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Иммиграционная и таможенная полиция США на следующий неделе начнет процесс депортации миллионов мигрантов, которые незаконно оказались на территории страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

Трамп также похвалил Мексику за строгие иммиграционные законы. По его словам, мексиканские власти останавливают людей еще до того, как они приближаются к южной границе США.

Президент США также отметил, что Гватемала готова подписать соглашение о «безопасной третьей стране». Оно предусматривает, что мигранты должны просить об убежище в стране их первого въезда, если она признается безопасной.

Сокращение миграционного потока — одно из главных предвыборных обещаний Трампа. Для его реализации он планирует построить стену на границе с Мексикой, а также предлагает отменить лотерею «Грин-карт». По информации CNN, президент США настаивает на закрытии всех нелегальных лазеек для мигрантов, что может привести к разлучению их семей.