Потребление стран Балтии приближается к среднему показателю ЕС

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Потребление населения трех стран Балтии приближается к среднему показателю Евросоюза (ЕС), а больше всего в регионе тратят жители Литвы, показывают предварительные данные Евростата.

В Литве фактические расходы жителей на потребление, исходя из паритета покупательной способности, в 2018 году составляли 90% среднего показателя ЕС, в Эстонии – 74%, в Латвии – 70%, показывают обнародованные в среду предварительные данные Евростата.

В прошлом году сообщалось, что в 2017 году в Литве этот показатель составил 88%, в Эстонии – 73%, в Латвии – 65%.

Больше всего на потребление в прошлом году потратили жители Люксембурга – 132% среднего показателя ЕС, а меньше всего потратили болгары – 56%.

ВВП на душу населения Литвы, в пересчете исходя из покупательной способности, в прошлом году составлял 81% среднего показателя ЕС. В Эстонии и Латвии этот показатель был 81% и 70% соответственно.

В 2017 году этот показатель составлял 75%, 79% и 67% среднего показателя ЕС соответственно.

Фактическое потребление жителей составляют товары и услуги независимо от того, платили ли за них домохозяйства, или власть, или неправительственные организации.

BNS