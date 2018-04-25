ЕС отменил пошлины на импорт медоборудования

Фото BFL/Андрюс Уфартас

Еврокомиссия одобрила просьбу государств-членов ЕС и Великобритании временно отказаться от таможенных пошлин и НДС на импорт медицинского оборудования и средств защиты от третьих стран с целью помощи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что теперь будет проще получить медицинское оборудования, в котором нуждаются врачи, медсестры и пациенты.

Решение распространяется на маски и защитные средства, а также наборы для тестирования, аппараты искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование. Оно будет действовать в течение шести месяцев с возможностью дальнейшего продления.

Еще 20 марта ЕК предложила всем государствам-членам, а также Великобритании подать прошение об отказе от уплаты таможенных платежей и НДС на импорт защитного и другого медицинского оборудования из третьих стран. Все государства-члены и Великобритания сделали это. Сегодняшнее решение вступает в силу задним числом с 30 января.

Напомним, Еврокомиссия намерена привлечь 100 млрд евро под гарантии государств Евросоюза для финансирования краткосрочной схемы защиты рабочих мест в условиях пандемии коронавируса.