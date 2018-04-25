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Новости,Экономика

Управляющая «Дружбой» в Беларуси компания не получит от Orlen Lietuva 77 млн евро

Фото из открытых источников

Управляющая веткой нефтепровода «Дружба» в Беларуси компания «Полоцктранснефть Дружба» не получит от контролируемого крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовского предприятия Orlen Lietuva примерно 84 млн долларов (77 млн евро) компенсации за нефть, хранившуюся в литовской ветке этого закрытого в 2006 году нефтепровода.

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) 9 марта отказался удовлетворить требования белорусской компании и оставил в силе определение Шяуляйского окружного суда за март 2018 года.

«После перехода в собственность Литвы находящейся на территории Литвы части магистрального нефтепровода такая же правовая судьба постигла связанный с ним неразрывной функциональной связью второстепенный объект — технологическую нефть», — говорится в определении АСЛ.

Литовские СМИ в 2015 году писали, что при починке в природоохранных целях недействующего нефтепровода «Дружба» предприятие Orlen Lietuva  выкачало находившуюся там нефть, что оказало единовременное положительное влияние на результаты деятельности завода.

Россия закрыла нефтепровод «Дружба» в июле 2006 года, сразу после того, как Мажейкский НПЗ был продано польскому концерну Orlen. Это решение было мотивировано тем, что нефтепровод нуждается в ремонте, однако в Литве не сомневались, что это было политическое решение.

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