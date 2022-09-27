ЕС пересмотрит визовую политику из-за бегущих от мобилизации россиян

Послы Евросоюза выступили за обновление принципов визовой политики в отношении РФ с учетом того, россияне массово покидают страну после объявления мобилизации. Они обратятся с таким поручением к Еврокомиссии, сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.
Еврокомиссия уже начала обсуждать со странами ЕС возможность принятия граждан России, спасающихся от мобилизации, заявила представитель ЕК Анита Хиппер. По ее словам, предстоит оценить ситуацию и подготовить следующие шаги. Рабочие группы проводят встречи по этому вопросу 26–27 сентября. Хиппер добавила, что при необходимости ЕК готова помогать странам Европы в принятии беженцев.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал предложение выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации. По его мнению, Евросоюз должен предоставлять убежище людям, которые находятся в опасности из-за своих политических убеждений.
Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию» 21 сентября. Это спровоцировало массовое бегство граждан из страны. За 4 дня из России уехало более 260 тысяч человек. А на границах с Грузией, Казахстаном, Финляндией и Монголией образовались многокилометровые пробки.
Между тем страны Европы разделились на тех, кто готов выдать визы не желающим ехать на войну с Украиной россиянам, и тех, кто против. Власти балтийских государств и Польши уже сообщили, что открывать свои двери не собираются. Финляндия, которая де-факто остается последним сухопутным путем в ЕС, намерена запретить въезд гражданам РФ по любому шенгену.
Обратной позиции придерживается Германия. «Любой, кто мужественно выступает против путинского режима и тем самым подвергается большой опасности, может подать заявление о предоставлении убежища на основании политического преследования», — заявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.
Выдачу виз спасающимся от мобилизации россиянам также поддержали глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Ирландии Михол Мартин.freecity.lv