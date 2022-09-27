ЕС пересмотрит визовую политику из-за бегущих от мобилизации россиян

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал предложение выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации. По его мнению, Евросоюз должен предоставлять убежище людям, которые находятся в опасности из-за своих политических убеждений.

Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию» 21 сентября. Это спровоцировало массовое бегство граждан из страны. За 4 дня из России уехало более 260 тысяч человек. А на границах с Грузией, Казахстаном, Финляндией и Монголией образовались многокилометровые пробки.

Между тем страны Европы разделились на тех, кто готов выдать визы не желающим ехать на войну с Украиной россиянам, и тех, кто против. Власти балтийских государств и Польши уже сообщили, что открывать свои двери не собираются. Финляндия, которая де-факто остается последним сухопутным путем в ЕС, намерена запретить въезд гражданам РФ по любому шенгену.

Обратной позиции придерживается Германия. «Любой, кто мужественно выступает против путинского режима и тем самым подвергается большой опасности, может подать заявление о предоставлении убежища на основании политического преследования», — заявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.

Выдачу виз спасающимся от мобилизации россиянам также поддержали глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Ирландии Михол Мартин.