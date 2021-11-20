ЕС планирует массовые аресты людей, связанных с нелегальной перевозкой мигрантов

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Европейский союз планирует в 2022 году провести ряд нацеленных на борьбу с нелегальной перевозкой мигрантов операций, в ходе которых будет произведено более 1,4 тыс. арестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на брюссельское интернет-издание EUobserver.

В распоряжении EUobserver оказался внутренний документ ЕС, датированный 13 ноября. Этот 59-страничный документ содержит в себе данные о 30 подготовленных планах. Некоторые из них будут реализованы под эгидой отдельных государств — членов Евросоюза, другие операции будут проводиться соответствующими органами, в частности агентством ЕС по контролю границ Frontex и Европейским полицейским агентством (Европолом).

В ряде планов фигурируют так называемые ежегодные показатели результативности, такие как число задержаний, изъятых поддельных документов, собранных разведывательных данных и проведенных расследований.

Как отмечается, Европол будет сотрудничать со странами Балканского региона, Китаем, Турцией и Россией. Австрия, Франция, Греция, Германия, Италия, Польша, Португалия, Испания и Великобритания в свою очередь возглавят отдельные операции при поддержке других государств.

Frontex возглавит восемь операций, связанных с незаконным пересечением границы, Балканами, пограничными проверками, мошенничеством с документами и сбором разведданных на внешних границах. Планы агентства предполагают порядка 1 тыс. арестов и около 50 задержаний лиц, «подозреваемых в пособничестве».

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что полицейская служба Европейского союза расследует деятельность разветвленной сети контрабандистов, в которой участвуют жители Германии, Польши и Нидерландов. По данным Европола, контрабандисты организуют перевозку нелегальных мигрантов с Ближнего Востока через Беларусь и Польшу в Западную Европу.