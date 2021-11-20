Литва – среди середнячков цифрового рынка ЕС

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В обнародованном Европейской комиссией (ЕК) на минувшей неделе индексе цифровой экономики и общества (DESI) Литва занимает 14-е место среди 27 стран-членов Европейского союза (ЕС),

Индекс DESI показывает прогресс государств-членов в области цифровой конкурентоспособности, связанный с человеческим капиталом, широкополосной связью, интегрированием цифровых технологий на предприятиях и цифровыми государственными услугами, сообщила ЕК.

Балл Литвы в индексе DESI – 51,8 iš 100 – чуть выше среднего показателя по ЕС (50,7). Занимаемая Литвой позиция за год не изменилась, однако в этом году в корне менялась методика расчета.

Эстония в этом году заняла 7-е место, Латвия – 18-е, Польша – 23-е место. Во всем ЕС по результатам общей цифровой деятельности лидировали Финляндия, Швеция, Дания и Нидерланды.

По показателю человеческого капитала с 46,1 балла Литва занимает 17-е место и находится чуть ниже среднего показателя по ЕС (47,1 балла).

Общий балл Литвы за возможность пользоваться связью – 41,7, так что она занимает 25-е место среди стран ЕС. Услугами широкополосной связи (NKP) пользуется 71% домашних хозяйств, однако в сельской местности доступ к широкополосной связи (NKP) есть лишь у 29,6% домашних хозяйств.

Согласно своей стратегии, в 2025 году Литва стремится занять 10-е место в отчете DESI, а после проведения в жизнь запланированных реформ в 2030 году – занять 7-е место.