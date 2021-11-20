Власти Флоренции раздадут жителям оливковые рощи

Мэрия Флоренции запустила проект «Усынови оливковую рощу», в рамках которого намерена бесплатно отдавать в пользование горожанам оливковые рощи, принадлежащие государству.

Проект создан с целью активного вовлечения граждан в сельскохозяйственную жизнь региона, а также ради спасения традиционной отрасли — выращивания оливок, которой гордится регион Тоскана.

Чтобы стать «опекуном» одной из тысячи оливковых рощ, граждане должны отправить заявку через сайт мэрии Флоренции. После этого, в случае соответствия претендента ряду требований, с ним будет заключено соглашение сроком на три года (с возможностью продления ещё на три года).

Временный хозяин рощи будет выращивать оливки, бережно ухаживая за деревьями. Взамен он получит право производить масло для собственных нужд и на продажу.