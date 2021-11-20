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Брюссель осторожно оценивает продление дотаций свиноводам -В. Синкявичюс

Nuotrauka Virginijus Sinkevičius/ twitter.com

Еврокомиссар от Литвы Виргиниюс Синкявичюс считает что следует с осторожностью оценивать возможности применения исключительных мер помощи свиноводам к которым призывают Литва и еще 13 государств Евросоюза. 

По его словам, Брюссель слышит аргументы стран-членов по поводу продления временной помощи, а решение будет принято в ближайшее время. 

«Свиноводческий сектор и сам должен реагировать на профицит  продукции, сокращать производство – это не сектор особо долгого цикла», – цитируются в пресс-релизе Минсельхоза Литвы слова В. Синкявичюса, который замещает заболевшего комиссара по сельскохозяйственным вопросам. 

Член ЕК признал, что ситуация в свином секторе является сложной, и заверил, что Еврокомиссия очень внимательно следит за ней, предпримет действия как только это будет необходимо. 

На состоявшемся в Брюсселе заседании Совета министров по сельскому хозяйство и рыбоводству министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас призвал ЕК финансово помочь свиноводческому бизнесу, который затронут рыночными проблемами. По его словам, следует разрешить государствам-членам предоставлять своим фермерам более значительную временную государственную финансовую помощь.

Инициативу Литвы поддержали министры сельского хозяйства Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Греции, Латвии, Польши, Кипра, Словакии Франции, Чехии, Хорватии.   

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