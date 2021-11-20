Австрия введёт всеобщую обязательную вакцинацию населения с февраля

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Как пишет ТАСС, власти Австрии заявили, что с 1 февраля 2022 года в стране будет введена всеобщая обязательная вакцинация. Об этом сообщил канцлер Александер Шалленберг.

Решение принято в качестве меры по борьбе с пандемией из-за растущей заболеваемости коронавирусом — больницы Австрии переполнены. При этом ответственность за рост заболеваемости в стране, по словам канцлера, целиком лежит на противниках вакцинации.

Таким образом, Австрия станет первой страной ЕС, где введут обязательную вакцинацию для всех граждан. Норму законодательно закрепят в начале 2022 года. Для нарушителей закона предполагаются строгие наказания — от крупных штрафов до тюремных сроков.

Сегодня стало известно о введении в Австрии полного всеобщего локдауна с 22 ноября. Ограничения будут касаться всех граждан, вне зависимости от наличия привики. Локдаун будет действовать 20 дней. Ранее с 15 ноября страна объявила локдаун для непривитых.

По данным ВВС, только 65% населения Австрии вакцинированы — это один из самых низких показателей в Западной Европе.