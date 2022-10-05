ЕС планирует обучить 15 тысяч украинских военных — СМИ

Отмечается, что планы миссии, которые глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил в конце августа, должны быть определены уже в середине октября.

Ранее отдельные страны ЕС обучали украинцев в рамках двусторонних проектов. Бундесвер в Германии обучал команды для систем вооружения, поставляемых Берлином, таких как Panzerhaubitze2000 или зенитная установка Gepard.

Если ЕС утвердит Миссию военной помощи Европейского Союза (EUMAM), то деятельность отдельных государств будет объединена, что позволит улучшить координацию.

Как пишет издание, в кулуарах возникли некоторые разногласия относительно деталей планирования миссии. Польша предложила создать своего рода центральный тренировочный лагерь для украинцев вблизи границы с Украиной. По словам военных, поляки хотели обучать там целые боевые группы вплоть до батальона.

В Германии говорят, что создание большого тренировочного лагеря только в Польше потребует много времени, и что такой лагерь должен быть тщательно защищен от возможного шпионажа со стороны российских спецслужб, а также от возможных нападений или диверсий. В качестве доказательства приводятся конкретные свидетельства того, что за обучением украинских солдат в Вильдфлексене наблюдала Россия с помощью беспилотников.

В итоге на рабочем уровне был найден компромисс. Предполагается, что поляки создадут нечто вроде небольшого штаба и получат на это средства ЕС. Вместо центрального тренировочного лагеря в странах ЕС должны быть организованы отдельные курсы.

ФРГ уже планирует собственные учебные курсы в бундесвере.Так, армия могла бы обучать украинских командиров тактике в центре боевого моделирования, а саперы, медики и другие специалисты также должны проходить обучение в Германии.

Окончательные детали миссии EUMAM должны быть согласованы в Брюсселе на следующей неделе. Затем решение по проекту должно быть принято на следующем официальном заседании Совета ЕС 17 октября.

Напомним, Франция, Польша и Германия готовы помочь с созданием специальной миссии для обучения украинских военных в Европе.

Также сообщалось, что Великобритания расширяет программу подготовки украинских военных. Обучение будут проходить десятки тысяч бойцов.