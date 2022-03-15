ЕС планирует принять новые санкции против нефтяных компаний РФ

Страны-члены Европейского союза планируют принять новые санкции против крупнейших российских нефтяных компаний Роснефти, Транснефти и Газпромнефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС.
При этом отмечается, что они продолжат покупать нефть у РФ. На эти три компании уже распространяются ограничения ЕС на кредиты и долговое финансирование. В соответствии с новым пакетом, который будет обсуждаться позже в понедельник высокопоставленными дипломатами ЕС, они также столкнутся с запретом на инвестиции, который, как ожидается, заморозит их финансирование из источников в ЕС в новых проектах по добыче и разведке всех ископаемых видов топлива.
«Но в знак обеспокоенности ЕС по поводу влияния санкций на цены на нефть и поставки, правительства ЕС настаивали на разъяснении того, что новые меры не помешают государствам и компаниям ЕС покупать нефть у трех российских компаний», — сказал источник.
Также, по его словам, это контрастирует с действиями Соединенных Штатов, которые на прошлой неделе запретили импорт нефти из России, что привело к скачку цен на нефть.
Подчеркивается, что США не импортируют столько газа из России, сколько ЕС.
По словам чиновника, в соответствии с новыми санкциями ЕС на Роснефть, Транснефть и Газпром нефть будет наложен запрет на сделки, что заблокирует инвестиции и другие переводы финансовых ресурсов в их адрес.
Напомним, ранее о новых санкциях против России заявили страны Большой семерки.korrespondent.net