ЕС планирует принять новые санкции против нефтяных компаний РФ

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Страны-члены Европейского союза планируют принять новые санкции против крупнейших российских нефтяных компаний Роснефти, Транснефти и Газпромнефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС.

При этом отмечается, что они продолжат покупать нефть у РФ. На эти три компании уже распространяются ограничения ЕС на кредиты и долговое финансирование. В соответствии с новым пакетом, который будет обсуждаться позже в понедельник высокопоставленными дипломатами ЕС, они также столкнутся с запретом на инвестиции, который, как ожидается, заморозит их финансирование из источников в ЕС в новых проектах по добыче и разведке всех ископаемых видов топлива.

«Но в знак обеспокоенности ЕС по поводу влияния санкций на цены на нефть и поставки, правительства ЕС настаивали на разъяснении того, что новые меры не помешают государствам и компаниям ЕС покупать нефть у трех российских компаний», — сказал источник.