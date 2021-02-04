ЕС по-прежнему планирует до лета привить 70% взрослого населения

Еврокомиссия по-прежнему надеется привить 70% взрослого населения ЕС от «Covid-19» к концу лета, заявила немецкому телеканалу ZDF президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, несмотря на проблемы с поставками вакцин и медленный процесс вакцинации, ЕС «добился хорошего прогресса» в реализации кампании о вакцинации.
Президент Еврокомиссии не стала сравнивать кампанию вакцинации в ЕС с аналогичными в США и Великобритании, заявив, что единственное соревнование, в котором участвует ЕС, — это соревнование с вирусом и временем.
На сегодняшний день в ЕС доставлено около 18 млн доз вакцины от «Covid-19», и 12 миллионов человек получили как минимум одну вакцину.
«Это впечатляющая цифра для размеров Европейского союза. Мы добились значительного прогресса», — сказала Ляйен.
Она признала, что февраль и март будут трудными месяцами, но позже проблемы с поставками вакцины должны быть решены.
Поставки вакцин в ЕС задерживают производители «AstraZeneca» и «BioNTech»/»Pfizer», что ставит под угрозу цели ЕС по вакцинации.
Сокращение поставок на прошлой неделе вызвало острый спор между «AstraZeneca» и ЕС, который обвинил фармацевтическую компанию в несоблюдении условий договора.
Европейская комиссия в пятницу утвердила схему контроля за экспортом вакцин от «Covid-19», производимых на заводах в ЕС. Это необходимо, чтобы обеспечить поставки странам ЕС.freecity.lv