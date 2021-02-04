ЕС по-прежнему планирует до лета привить 70% взрослого населения

На сегодняшний день в ЕС доставлено около 18 млн доз вакцины от «Covid-19», и 12 миллионов человек получили как минимум одну вакцину.

«Это впечатляющая цифра для размеров Европейского союза. Мы добились значительного прогресса», — сказала Ляйен.

Она признала, что февраль и март будут трудными месяцами, но позже проблемы с поставками вакцины должны быть решены.

Поставки вакцин в ЕС задерживают производители «AstraZeneca» и «BioNTech»/»Pfizer», что ставит под угрозу цели ЕС по вакцинации.

Сокращение поставок на прошлой неделе вызвало острый спор между «AstraZeneca» и ЕС, который обвинил фармацевтическую компанию в несоблюдении условий договора.

Европейская комиссия в пятницу утвердила схему контроля за экспортом вакцин от «Covid-19», производимых на заводах в ЕС. Это необходимо, чтобы обеспечить поставки странам ЕС.