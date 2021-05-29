ЕС подготовил план помощи Беларуси на случай победы демократии

Евросоюзе подготовил комплексный план экономической поддержки Беларуси на 3 млрд евро в случае, если страна начнет демократические преобразования. Детали плана опубликовало Радыё Свабода.
«После того как Беларусь пойдет демократическим путем, ЕС будет оказывать Беларуси немедленную и долгосрочную поддержку как приоритет, чтобы помочь стабилизировать экономику, реформировать свои институты, чтобы сделать их более демократичными и способными принести пользу гражданам и обществу в целом. Эти изменения являются основой для успешных экономических реформ для повышения экономики, потенциала роста и создания рабочих мест», — заявили авторы проекта.
Комплексный план экономической поддержки предусматривает долгосрочный пакет инвестиций на сумму 3 миллиарда евро для Беларуси.
Плановая поддержка фокусируется на следующих основных моментах и направлениях: активизация восстановления экономики за счет финансовых вливаний; поддержка структурных реформ и усиления конкурентоспособности; совершенствования экономического управления и развития частного сектора; совершенствование законодательной базы в соответствии с европейскими стандартами; поддержка развития человеческого капитала.
Также сообщается, что Еврокомиссия направила план помощи лидеру оппозиции Беларуси Светлане Тихановской.
«Президент сегодня направила письмо оппозиционному лидеру Беларуси Светлане Тихановской и другим оппозиционным лидерам, выразив свое уважение и восхищение мужеством и смелостью людей Беларуси. Президент заверила, что ЕС готов помогать мирному демократическому переходу и представила всеобъемлющий план ЕС экономической поддержки для демократической Беларуси на 3 млрд евро», — сказала пресс-секретарь.
По ее словам, план представляет собой пакет инвестиций, основанный на грантах и займах, привлечении частных инвестиций, сотрудничестве с международными финансовыми институтами.
По оценкам офиса Тихановской, полный объем международного финансирования — с учетом плана ЕС, стабилизационной программы МВФ, помощи от Всемирного банка и других организаций — составит около $10 млрд на первые три года «новой Беларуси».
Накануне министры иностранных дел стран Евросоюза решали, как по Беларуси ударить санкциями.
Как сообщалось, двумя днями ранее в ЕС приняли решение о пятом пакете санкций против Беларуси. В ответ Александр Лукашенко призвал страны Запада прекратить санкционное давление на Беларусь.