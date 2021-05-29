ЕС подготовил план помощи Беларуси на случай победы демократии

Комплексный план экономической поддержки предусматривает долгосрочный пакет инвестиций на сумму 3 миллиарда евро для Беларуси.

Плановая поддержка фокусируется на следующих основных моментах и ​​направлениях: активизация восстановления экономики за счет финансовых вливаний; поддержка структурных реформ и усиления конкурентоспособности; совершенствования экономического управления и развития частного сектора; совершенствование законодательной базы в соответствии с европейскими стандартами; поддержка развития человеческого капитала.

Также сообщается, что Еврокомиссия направила план помощи лидеру оппозиции Беларуси Светлане Тихановской.

«Президент сегодня направила письмо оппозиционному лидеру Беларуси Светлане Тихановской и другим оппозиционным лидерам, выразив свое уважение и восхищение мужеством и смелостью людей Беларуси. Президент заверила, что ЕС готов помогать мирному демократическому переходу и представила всеобъемлющий план ЕС экономической поддержки для демократической Беларуси на 3 млрд евро», — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, план представляет собой пакет инвестиций, основанный на грантах и ​​займах, привлечении частных инвестиций, сотрудничестве с международными финансовыми институтами.

По оценкам офиса Тихановской, полный объем международного финансирования — с учетом плана ЕС, стабилизационной программы МВФ, помощи от Всемирного банка и других организаций — составит около $10 млрд на первые три года «новой Беларуси».

Накануне министры иностранных дел стран Евросоюза решали, как по Беларуси ударить санкциями.

Как сообщалось, двумя днями ранее в ЕС приняли решение о пятом пакете санкций против Беларуси. В ответ Александр Лукашенко призвал страны Запада прекратить санкционное давление на Беларусь.