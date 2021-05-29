Генсек НАТО заявил о схожести России и Беларуси

Модели поведения России и Беларуси похожи, и они нарушают демократические права и ценности, в которые верит НАТО. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран ЕС в Португалии.
«Это две разные страны, но с очень похожей моделью поведения. И мы должны относиться серьезно к этому. Она (модель — ред.) создает нестабильность в нашем соседстве», — отметил генсек.
По его словам, Беларусь и Россия «подавляют демократические протесты, оппозицию, используют кибератаки, отравляют».
В связи с этим, подчеркнул Столтенберг, НАТО продолжит адаптироваться и реагировать в оборонительной манере, а также оказывать поддержку Украине и Грузии, которые «пострадали от применения силы Россией в нарушение их суверенитета и территориальной целостности».
Ранее генсек НАТО заявил, что возле украинских границ остаются десятки тысяч российских военных и Россия продолжает ограничивать свободу навигации в Черном море, включая Керченский пролив.korrespondent.net