Генсек НАТО заявил о схожести России и Беларуси

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Модели поведения России и Беларуси похожи, и они нарушают демократические права и ценности, в которые верит НАТО. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран ЕС в Португалии.

«Это две разные страны, но с очень похожей моделью поведения. И мы должны относиться серьезно к этому. Она (модель — ред.) создает нестабильность в нашем соседстве», — отметил генсек.