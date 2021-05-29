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В Каунасе с июля изменится стоимость парковки

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В Каунасе с июля изменится плата за парковку автомобиля — за большее количество городских мест будет взиматься плата, а в большинстве мест, которые уже облагаются налогом, плата увеличится, сообщает Kauno diena.

Согласно газете, Муниципальный совет Каунаса постановил, что с ростом автомобильного движения больше городских пространств будет облагаться местными сборами — это будут самые дешевые зеленые и синие зоны парковки, останется меньше мест, где можно будет бесплатно оставить свой автомобиль. Предполагается, что площадь платных парковочных мест в Каунасе увеличится примерно на 10 процентов.

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Также в течение летнего сезона, с 1 мая по 15 сентября, будет взиматься плата за четыре пляжных зоны по 0,5 евро за час. В части дворов в старом городе и в центре парковка также станет платной, жители смогут воспользоваться льготами.

Информация ЛК по сообщению BNS

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