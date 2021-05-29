Открылся безвизовый въезд в Россию по FAN ID для иностранных зрителей ЕВРО 2020

Для прохода на стадион зрители вместе с билетом на матч должны предъявить Паспорт болельщика в виде заламинированной карты. Тем иностранным зрителям, которые въедут на территорию РФ по электронному FAN ID, необходимо обратиться в один из центров выдачи FAN ID в России и получить Паспорт болельщика в виде карты.

В совокупности с входным билетом FAN ID обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Использовать Паспорт болельщика можно в течение всего периода проведения матчей ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге.

Паспорта болельщика, полученные ранее для посещения матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 или чемпионата мира по футболу FIFA 2018, не дают права прохода на матчи УЕФА ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге. Требуется получить новый FAN ID. А всем зрителям, подавшим заявку на получение паспорта болельщика до 1 октября 2020 года и планирующим посетить матчи ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге в 2021 году, необходимо получить обновленный FAN ID.

Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. FAN ID является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЕВРО 2020. Получить FAN ID должен каждый зритель, который приобрел билет на матчи в Санкт-Петербурге. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте http://www.fan-id.ru/ или зарегистрироваться в центрах выдачи паспортов болельщика, открытых в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе матчей ЕВРО 2020 на 2021 год. 7 матчей в Санкт-Петербурге пройдут с 12 июня по 2 июля 2021 года.