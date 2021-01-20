ЕС предложил США новый формат сотрудничества

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Евросоюз призвал избранного президента США Джо Байдена заключить «новый основополагающий пакт» сотрудничестве. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Европарламенте, сообщает Reuters в среду, 20 января.

«Сегодняшний день — это больше, чем передача власти. Сегодня есть возможность восстановить наши трансатлантические отношения, которые сильно пострадали за последние четыре года. За эти годы мир стал более сложным, менее стабильным и менее предсказуемым», — сказал Мишель.

«В первый день полномочий (Джо Байдена. — ред.) я обращаюсь к новому президенту с торжественным предложением. Давайте создадим новый основополагающий пакт для более сильной Европы, для более сильной Америки и для лучшего мира», — добавил дипломат.