ЕС призвал активней противостоять фейкам о коронавирусе

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В России и Китае все больше появяется дезинформации о коронавирусе, в связи с чем несколько законодателей Евросоюза призвали руководство ЕС усилить борьбу с фейками, пишет Радио Свобода.

С письмом обратились около 40 членов Европейского парламента. Они заявили, что Пекин и Москва пытаются подорвать репутацию Евросоюза и посеять недоверие среди местных жителей к демократическим ценностям и институтам.

В Европарламенте также заявили о необходимости более эффективной помощи в борьбе с вирусом наиболее пострадавшим странам – Италии, Испании, некоторым регионам Франции.

Авторы письма считают, что такая поддержка должна выходить за рамки финансовых инструментов и должна включать видимую помощь, например, импорт оборудования и работу высококвалифицированного персонала.

Члены Европарламента призвали Брюссель противостоять дезинформации и смягчить попытки иностранных государств использовать пандемию COVID-19 в ущерб ЕС. Конкретные примеры дезинформации со стороны России и Китая в письме не указаны.

Напомним, недавно появилась информация о том, что Россия является самым большим распространителем фейков о коронавирусе.