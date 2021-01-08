ЕС проведет онлайн-саммит по борьбе с пандемией 21 января

Главы государств и правительств ЕС проведут 21 января экстренный саммит в формате видеоконференции по борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщил в пятницу в Twitter официальный представитель председателя Европейского совета Баренд Лейтс, передает ТАСС.

«21 января в 18:00 председатель Евросовета [Шарль] Мишель проведет видеоконференцию с лидерами 27 стран — членов Евросоюза для координации вокруг COVID-19», — написал он.

5 января глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции анонсировал проведение экстренной видеоконференции лидеров ЕС в конце января и сообщил, что на ней будут рассмотрены вопросы организации вакцинации и ситуации с закупками вакцин для Евросоюза.

Вакцинация в разных странах Евросоюза стартовала в конце декабря — начале января. Вместе с тем ее темпы и уровень организации сильно различаются между разными государствами ЕС.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 88 млн человек, около 1,9 млн умерли.