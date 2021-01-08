Литве, планирующей старт 5G в этом году, – препятствие со стороны России

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В Литве уже в этом году должна начать действовать мобильная связь 5G. Операторы утверждают, что готовы к этому, однако Литва все еще должна преодолеть ряд препятствий.

Среди таких препятствий – зашедшие в тупик переговоры с Россией об освобождении приоритетной частоты в 3,5 Гц, решения прежнего правительства по поводу Критической государственной сети связи, которой досталось много частот их важных для 5G.

Частоту 3,5 Гц Россия использует для военных нужд в Калининградской области и не намерена ее уступать.

Россия уже приняла стратегические решения по поводу изъятия телевизионных программ из диапазона частот 700 МГц, и это позволяет в ближайшее время объявить аукцион по одной из частот этого диапазона. Однако больше проблем возникает в связи с частотой 3,5 Гц – Служба регулирования связи (СРС) Литвы признает, что переговоры являются сложными и пока не принесли ожидаемых результатов.

«Россия намерена использовать основную частоту связи 5G в 3,5 Гц для военной системы, параметры которой не раскрываются», – сказал BNS замдиректора СРС Миндаугас Жилинскас.

Все же, он акцентирует, что нельзя отрицать, что Россия сознательно тормозит развитие сети 5G в Литве.

По его словам, Россия сама начала активно внедрять технологии 5G на высоких частотах (26 Гц), она также подала заявку на использование диапазона 4,8-4,99 ГЦ, который в странах НАТО предназначен для военных нужд.

«Поэтому Литва, Эстония и Финляндия оказались в зеркальной ситуации. То, Эта ситуация больше похожа на простое противостояние между двумя блоками, на острие которого находимся мы», – сказал представитель СРС.

М. Жилинскас признает, что в переговоры, зашедшие в тупик по причине пограничных частот с Россией, осложняет использование частоты 3,5 Гц для нужд связи 5G.

«Хотя, как известно, Беларусь также использует часть этого диапазона в военных целях, однако нам с коллегами из Минска удалось найти решения, которые походят обеим сторонам», – сказал он.

Ранее были ожидания провести аукционы частот, необходимых для связи пятого поколения еще в 2020 году, однако была договоренность отложить их до тех пор, пока литовская компания Bite завершит приобретение бизнеса интернета, передачи данных и IPTV (интерактивное телевидение) под торговым знаком Mezon.

Эта сделка была завершена 30 декабря. СРС утверждает, что сейчас аукцион должен состоится в первом квартале этого года.