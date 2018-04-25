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ЕС разработает свой аналог американского «акта Магнитского»

Фото European Union 2019 — Source : EP

Европейский союз готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с «актом Магнитского», сообщил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы согласились начать подготовительную работу по всеобъемлющему санкционному режиму для реагирования на серьезные нарушения прав человека, который станет эквивалентом в ЕС так называемого акта Магнитского в США», — заявил Боррель.

По его словам, руководство ЕС достигло согласия по этому вопросу в понедельник. Теперь Служба ЕС по иностранным делам и политике безопасности готова начать работу по подготовке документации для разработки такого санкционного механизма. «Это станет внушительным шагом со стороны ЕС по утверждению лидерства Союза в сфере защиты прав человека», — отметил Боррель.

«Акт Магнитского» был инициирован сенатором-демократом Бенджамином Кардином и членом Палаты представителей демократом Джеймсом Макговерном, принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе — сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Международный финансист, основатель Hermitage Capital Уильям Браудер считается главным инициатором принятия этого закона. Россия расценила «акт Магнитского» как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ недружественным и провокационным.

NEWSru.com

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