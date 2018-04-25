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TOP,Новости,Экономика

В.Шапока: мы найдем компромисс по бюджету

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В связи с возвращением сейма Литвы к проекту бюджета следующего года  министр финансов считает, что компромисс будет найден, а проект получит одобрение и парламента, и президента. 

«Невзирая на эти различные дискуссии и разницу во мнениях в комитетах сейма, я считаю, что мы действительно придем к общему знаменателю, и как сейм одобрит мнение правительства, так и президент. Поскольку все три основных института власти активно участвовали в формировании бюджета, то этот бюджет точно не является делом лишь одного правительства, и действительно мы найдем компромиссы», – сказал министр финансов Вилюс Шапока в интервью радиостанции Ziniu radijas. 

Он утверждает, что правительство получило много предложений от членов сейма по бюджету, активно в этом процессе участвовала и президентская администрация. По словам министра, «возможно, дискуссии являются более чувствительными» потому, что в этом году состоялись несколько выборов, а в следующем году ждут выборы в сейм. 

«По сравнению с прежними годами большинство вещей схожа, действительно много предложений от членов сейма – к уже представленному правительству проекту мы получили предложения о дополнительных 1,8 млрд евро. Также ново то, что президентская администрация активно вдвигает и свои предложения – как по расходам, так и по доходам», – сказал министр. 

В. Шапока утверждает, что перераспределение через бюджет в Литве растет. 

«С учетом динамики, этот уровень перераспределения в 2017 году составил 29,5% (ВВП – BNS), а в 2020 году, согласно проекту правительства он составит 31,6%. Этот скачек действительно большой, я не думаю, что какая-то другая страна ЕС могла бы похвастаться таким интенсивным ростом перераспределения», – сказал В. Шапока. 

Во вторник сейм рассматривает усовершенствованный правительством проект бюджета страны на 2020 год. Принятие бюджета должно состояться на одном из ближайших заседаний – 12 или 17-ого декабря.

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