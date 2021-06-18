ЕС разрешит въезд туристам из США и трех балканских стран

Послы ЕС решили отменить ограничения на поездки для туристов из США и семи других стран и территорий. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает AFP в среду, 16 июня.
Ограничения на въезд отменят также для путешественников, которые не вакцинированы.
В «белый список» стран, помимо США, добавлены Албания, Ливан, Северная Македония, Сербия, Тайвань, Гонконг и Макао.
Также в списке уже числятся другие восемь стран: Япония, Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.
Также сообщалось, что Канада ослабит ограничения для вакцинированных туристов. На данный момент путешественники, приезжающие в Канаду, проходят 14-дневный период изоляции, даже если получили обе дозы вакцины.korrespondent.net