ЕС создаст собственную дипломатическую академию

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) отобрала для стартапа 42 молодых европейских дипломата, которые примут участие в 9-месячной программе. Слушатели прибыли в основном из стран-членов ЕС. Но также Украины, Грузии, Молдовы, Турции, стран Западных Балкан и собственно институтов ЕС. Академия организована в формате интерната, чтобы «способствовать налаживанию контактов и формированию духа сотрудничества».

Двухнедельная стадия слаживания курса начинается 29 августа в кампусе Колледжа Европы в Натолине (Польша), а основная программа будет проходить в кампусе Колледжа Европы в Брюгге (Бельгия).

Курс обучения будет включать регулярную практику в европейских институтах ЕС в Брюсселе, а также в организациях, имеющих отношение к европейской внешней политике и политике безопасности, таких как НАТО.

Пилотный проект возглавит ректор Колледжа Европы в Брюгге, бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. ЕВС за счет финансирования, предоставленного Европарламентом, покроет плату за обучение, а также стипендию слушателей, включая транспортные расходы, питание и проживание.