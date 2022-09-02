Ващега: решения по реформе энергорынка ЕС может ожидать через несколько месяцев

«Все же это вопрос, требующий достаточно быстрой реакции. Предложения о срочном вмешательстве принимаются за несколько недель до того, как они будут представлены. А для более детального рассмотрения рынка электроэнергии, наверное, нужно отвести больше времени на анализ, чтобы представить серьезные решения», — сказал BNS Ващега.

«Реформа, вероятно, скорее вопрос (…) не недели, а нескольких месяцев», — добавил он.

Представитель ЕК не стал прогнозировать, представит ли комиссия предложения до намеченного на следующую пятницу в Брюсселе внеочередного Совета министров энергетики Европейского союза (ЕС).

Президент ЕК Урсула фон дер Лайен заявила в понедельник, что ведомства ЕС готовят срочное вмешательство и структурную реформу рынка электроэнергии.

По мнению Ващеги, при рассмотрении модели рынка электроэнергии необходимо оценивать возможности его большей эффективности, что осложняется ценой на газ.

«Если мы говорим о долгосрочной модели рынка электроэнергии, то в этой модели рынка электроэнергии цена на газ является существенной составляющей цены. Как известно, сегодняшняя цена на газ – это результат манипуляций Путина. Поэтому в этой ситуации мы должны оценить, насколько наш рынок электроэнергии, где цена зависит от манипулятивной цены на газ, соответствует признакам хорошо функционирующего рынка, и искать совместные решения», — сказал Ващега.

В среду президент Гитанас Науседа также призвал ЕС разделить цены на электроэнергию и газ, чтобы остановить их резкий рост. Он сообщил, что обсуждал это с президентом Еврокомиссии У. фон дер Ляйен и представителями других стран Балтийского моря во вторник в Копенгагене.

Между тем, министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил в среду, что разделение цен на электроэнергию и природный газ разрушит систему торговли электроэнергией, поэтому необходимы комплексные решения.

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