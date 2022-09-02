Каспаров призывает ЕС пускать осуждающих Кремль россиян, но не туристов

По его словам, сейчас с представителями стран Балтии, Польши, Финляндии, которые решили добиваться региональных решений по ограничению потока туристов, обсуждается, как это можно сделать.

Одно из предложений — подписывать на въезде декларацию, осуждающую действия России и подтверждающую суверенитет Украины.

«Это декларация, которая фиксирует признание преступности войны, нелегитимность путинского режима и, естественно, признание суверенитета и территориальной целостности Украины. Для этих людей должны быть возможности обустроиться в свободном мире», — сказал Каспаров.

По его словам, «(…) публичное признание, подписание на каком-нибудь онлайн-ресурсе, какое мы предлагаем, такой декларации означает перевод человека в разряд преступников путинской России, каждый из этих пунктов является синонимом уголовного преступления».

«Декларация — это первый шаг, это не гарантия того, что вы получили документ, просто без нее вас вообще никто не будет принимать. Вы должны публично признать вот эти три положения», — добавил он.

Каспаров подчеркнул, что именно эти страны являются «как бы пропускными пунктами» для россиян, отправляющихся дальше в Европу. Оппозиционер надеется, что к такому механизму присоединится и Великобритания, а поначалу можно было бы принять «несколько сотен тысяч человек».

«В принципе, как я понимаю, Пражская конференция (неформальная встреча глав дипломатии ЕС — BNS) дала право на региональные решения, то есть по существу заблокировать туризм, даже если Италия или Испания выписывают визы, все равно, как только Финляндия присоединится, ситуация станет для этого туризма невозможной», — сказал Каспаров.

Он согласился, что когда увеличивается поток прибывающих людей, то «возможны какие-то провокации», так что сейчас начинается обсуждение с государствами более конкретного механизма проверки, который могли бы применять должностные лица этих государств.

По словам оппозиционера, сам запрет на туристические визы стал бы помощью Украине потому, что создал бы дополнительные проблемы внутри России, особенно для пассивного среднего класса.

«И более того — наконец объясняет российскому среднему классу в Москве и Петербурге, что за войну надо платить. Важно, чтобы у людей возникло понимание, что вообще-то война — это не где-то в телевизоре, это война, за которую они тоже будут расплачиваться», — добавил Каспаров.

На его взгляд, если предложенная российскими оппозиционерами модель будет реализована, «есть все основания полагать», что из России на Запад хлынет поток специалистов, без которых российская экономика не может функционировать.

«Это IT-специалисты, это инженеры. Это тоже на самом деле часть плана по обескровливанию путинской экономики», — утверждал Каспаров.

По его словам, почти половина из тех, кто уехал в Европу после 24 февраля, вынуждены были вернуться в Россию «именно потому, что такие программы отсутствовали». Каспаров подчеркивает, что, как считает оппозиция, это поможет и в будущем, после окончания войны.

«Если мы говорим о том, что после украинской победы в России начнутся какие-то события, важно, чтобы сегодня уже люди, которые готовы бороться за то, чтобы вернуть Россию на европейский путь развития, имели определенные условия для формирования своих структур в Европе», — сказал оппозиционер.

На этой неделе министры иностранных дел ЕС договорились приостановить действие соглашения 2007 года, которое упрощает для россиян получение виз для поездок в блок.

Эта мера не означает официального запрета на туристические визы, к чему призывают некоторые входящие в ЕС соседи России.

Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия говорят, что ищут способы применить региональные запреты на въезд для граждан России.

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