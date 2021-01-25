ЕС ужесточит пограничные правила на фоне сообщений о новых мутациях вируса

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В свете новых штаммов COVID-19 Евросоюз, возможно, ужесточит пограничные правила при зарубежных поездках граждан, оставив их, при этом, открытыми для передвижения грузов.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на европейские СМИ, в Еврокомиссии хотят, чтобы строгие меры контроля были приняты во всех странах-членах ЕС. Таков был итог прошедшей в пятницу вечером четырехчасовой видео-конференции членов Европейского Совета.

Руководители Еврокомиссии ЕС Урсула фон дер Лейен и Евросовета Чарльз Мишель решительно призвали граждан воздержаться от всех несущественных поездок, что помогло бы лучше сдерживать распространение вируса. Речь идет как о поездках внутри страны, так и международных.