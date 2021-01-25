ЕС ужесточит пограничные правила на фоне сообщений о новых мутациях вируса

В свете новых штаммов COVID-19 Евросоюз, возможно, ужесточит пограничные правила при зарубежных поездках граждан, оставив их, при этом, открытыми для передвижения грузов.
Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на европейские СМИ, в Еврокомиссии хотят, чтобы строгие меры контроля были приняты во всех странах-членах ЕС. Таков был итог прошедшей в пятницу вечером четырехчасовой видео-конференции членов Европейского Совета.
Руководители Еврокомиссии ЕС Урсула фон дер Лейен и Евросовета Чарльз Мишель решительно призвали граждан воздержаться от всех несущественных поездок, что помогло бы лучше сдерживать распространение вируса. Речь идет как о поездках внутри страны, так и международных.
«Границы должны оставаться открытыми для обеспечения функционирования единого рынка, включая поток основных товаров и услуг. Не должны вводиться никакие неизбирательные запреты на поездки. Тем не менее, для сдерживания распространения вируса могут потребоваться ограничительные меры в отношении несущественных поездок», сказала фон дер Лейен.
Во время первой волны, в марте прошлого года, несколько государств-членов закрыли национальные границы в одностороннем порядке, что спровоцировало экономический хаос. Чтобы сохранить функционирование единого рынка, ЕС хочет держать границы открытыми, чтобы рабочие и грузы могли продолжать пересекать их.
Новые штаммы вируса, которые распространяются в эти дни в Великобритании и Португалии, представляют новую угрозу. Лидеры ЕС работают над ускоренной вакцинацией. «Вакцины должны распространяться одновременно и на пропорциональной к численности населения основе. Будут изучены все возможные средства для обеспечения быстрого снабжения», сообщил в свою очередь на видео-конференции Чарльз Мишель.